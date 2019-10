Producono e spacciano "shaboo" tra Como, la Brianza e Modena: sei persone in manette

Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacenti. Queste le accuse di cui dovranno rispondere sei persone - cinque cittadini filippini e un nigeriano - raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri della Compagnia di Como nell'ambito di un'operazione anti-spaccio.

I militari comaschi, con il supporto del personale della compagnia di Modena, hanno fatto scattare le manette tra Como, Milano e Monza per sei persone (5 in carcere e 1 agli arresti domiciliari). La droga - lo shaboo -, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - veniva spacciata nel capoluogo lariano, in Brianza e nella città di Modena: la sostanza sintetica costituita da cristalli di metanfetamina cloridrato assunta in piccolissime dosi dal costo altissimo – una dose, dal peso di 0,1 gr, al costo di 100 € - provoca effetti devastanti sul corpo e sulla mente, causando immediata dipendenza.

Seguiranno ulteriori dettagli.