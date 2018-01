Corruzione e turbativa d'asta, arrestati un commercialista monzese e due professionisti

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Monza hanno dato esecuzione, nella serata di martedì 16 gennaio, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, emessa dal Giudice per Indagini Preliminari di Monza, nei confronti di un commercialista monzese, una mediatrice immobiliare di Desio e un imprenditore di Seregno, indagati per aver alterato una procedura fallimentare in corso presso il Tribunale brianzolo dove il professionista arrestato aveva il ruolo di curatore fallimentare.

I tre dovranno rispondere dei reati di corruzione e turbativa d’asta.

Seguiranno maggiori dettagli.