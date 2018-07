Furti di camion e merce, sgominata banda: undici arresti

Furti di mezzi pesanti, gasolio, trattori stradali e targhe di autoarticolati. I carabinieri della compagnia di Vimercate hanno sgominato una banda composta da undici persone dedita a furti e riciclaggio di mezzi e merci per un valore di circa un milione di euro.

L'operazione, condotta dai militari brianzoli, ha coinvolto oltre alla provincia di Monza e Brianza, anche Bergamo, Como, Lecco, Lodi e Piacenza. Il gip del Tribunale di Monza ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di undici cittadini italiani, dai 24 ai 68 anni d’età, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e riciclaggio.

Le indagini che hanno portato alla scoperta dell'esistenza del sodalizio criminale sono iniziate in seguito a diversi furti di di mezzi pesanti commessi in zona. A far scattare gli accertamenti sono stati due colpi avvenuti ad Arcore e Gessate nel novembre del 2015.