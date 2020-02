Aggressione a Brumotti e alla troupe televisiva a Monza: la polizia arresta due uomini

Rapina aggravata. Con questa accusa due ragazzi di 26 e 20 anni originari del Gambia sono stati arrestati in esecuzione di due misure cautelari per l'aggressione avvenuta lo scorso 12 gennaio all'inviato del programma "Striscia la Notizia" Vittorio Brumotti e alla sua troupe.

L'aggressione a Brumotti

Il campione di bike trial Vittorio Brumotti si trovava a Monza insieme al suo staff per girare un servizio sullo spaccio di droga in città. Secondo quanto ricostruito dalla Questura i due richiedenti asilo dopo aver provato a vendere ai due operatori dello stupefacente, li avrebbero riconosciuti e aggrediti: spinte, manate e botte poi il coltello. I due stranieri sono riusciti a mettere le mani su una spy-pen dotata di microcamera per le riprese e avrebbero anche tentato di rubare il portafogli al secondo collaboratore, senza però riuscirci. Prima di scappare via poi i due stranieri si sono scagliati anche contro Brumotti che proprio in quel momento stava arrivando ai giardinetti in sella alla sua bicicletta. A salvare l'inviato di Striscia sarebbe stato il giubbotto antiproiettile che indossava che ha evitato che la lama potesse ferirlo al petto. Il personale sanitario ha soccorso uno dei due operatori che è stato raggiunto da una coltellata alla gamba sinistra con un coltello con lama tagliata impugnato da uno dei due aggressori.

L'arresto

La Squadra Mobile ha dato esecuzione alle due ordinanze di custodia cautelare in carcere martedì mattina. I due cittadini gambiani G.D.S., 26enne e T.L. 20enne, entrambi richiedenti asilo, sono accusati di rapina aggravata e sono ritenuti responsabili di aver aggredito con un coltello Brumotti e il suo cameraman e di averli derubati.