Macchine vendute e mai consegnate, società fallita: arrestati i titolari di Antonini auto

Sono stati arrestati nella mattinata di giovedì 17 gennaio con l'accusa di bancarotta fraudolenta gli amministratori dell'autosalone Antonini di Varedo. Il blitz, condotto dai militari delle guardia di finanza di Seveso e coordinato dalla procura del capoluogo Brianzolo, ha fatto scattare le manette per due fratelli e un terzo manager.

Le indagini e gli arresti

Gli accertamenti delle fiamme gialle, come riportato in una nota, sono scattati a fine 2017 dopo il fallimento dell'autosalone. Grazie all'analisi della documentazione amministrativa e contabile e con accertamenti finanziari e intercettazioni telefoniche, i finanzieri avrebbero scoperto "comportamenti illeciti".

Le indagini - spiegano dalla Gdf - avrebbe "fatto emergere la distrazione patrimoniale dell’intera azienda fallita a favore di una nuova società costituita per gestire l’autosalone, nonché di somme di denaro per una cifra complessiva di circa 1 milione di euro". E non solo. Perché i tre sono anche accusati di aver "distratto circa 400mila euro facendoli confluire dai conti correnti societari ai propri personali per asserite attività di consulenza".

In sostanza, sempre secondo l'accusa, i tre arrestati avrebbero fatto sparire un milione di euro dai conti dell'azienda poi fallita e lo avrebbero poi fatto "riapparire" in una nuova ditta, sempre riconducibile a loro. Sui loro conti personali, invece, sarebbero finiti circa 400mila euro, pagati dal loro autosalone per opere di consulenza.

A seguito delle indagini, il gip del tribunale di Monza ha emesso le misure cautelari: i due fratelli sono stati arrestati e messi in carcere, mentre il terzo manager è stato posto agli arresti domiciliari.

Proseguono gli accertamenti

"Proseguono — precisano gli investigatori — le indagini dei militari di Seveso, coordinati dalla Procura della Repubblica di Monza, in merito alle numerose denunce sporte da clienti dell’autosalone che pur avendo acquistato e saldato le autovetture non le hanno mai ricevute in consegna".