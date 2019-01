Ai domiciliari dalla compagna, lei non lo vuole più: finisce in carcere

Stava scontando gli arresti domiciliari a casa della compagna ma lei non ha più voluto ospitarlo e per lui, non avendo dimore alternative, si sono aperte le porte del carcere. È successo sabato 26 gennaio a Carnate, dove i carabinieri della stazione di Bernareggio hanno arrestato un 38enne marocchino e lo hanno ristretto nel carcere di Monza. La notizia è stata resa nota dai carabinieri della compagnia di Vimercate.

Tutto è scattato quando la donna che lo ospitava ha dichiarato la sua cessata disponibilità a dividere il suo appartamento con lui, secondo quanto trapelato la decisione sarebbe maturata a causa di una "incopatibilità caratteriale".

L'uomo era stato arrestato nel 2016 dai carabinieri a Milano: era stato trovato in possesso di 21 grammi di cocaina. Era stato condannato in via definitiva a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e dopo due anni in carcere, nel settembre 2018, era stato ristretto ai domiciliari: prima dal fratello a Vimercate, poi — da dicembre — dalla compagna.