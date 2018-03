In casa nascondono un piccolo market della cocaina: due giovanissimi in manette

Hanno sostenuto di non avere mai spacciato droga in vita loro. Però nella loro abitazione, in via don Minzoni, i carabinieri hanno trovato 21 dosi di cocaina e 30 grammi di marijuana e 700 euro in contanti.

I due giovani di 21 e 19 anni, il primo già noto alle forze dell'ordine, l’altro incensurato, nascondevano inoltre un bilancino di precisione, sostanze da taglio e tutti gli accessori necessari per il confezionamento della droga.

I carabinieri di Seregno li hanno arrestati per detenzione di stupefacenti.