Vede i carabinieri e accelera il passo: 24enne sorpreso con dosi di cocaina in tasca

Quando ha visto la pattuglia dei carabinieri ha accelerato il passo e tirato dritto, cercando di allontanarsi il più possibile dagli uomini in divisa. Ma così facendo ha attirato ancora di più l'attenzione, facendo scoprire ai militari il "tesoro" che aveva in tasca.

Nella notte di martedì i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato a Cinisello Balsamo un pusher marocchino di 25 anni, finito in manette per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane nascondeva in tasca tre dosi di cocaina - circa due grammi - e cento euro in contanti. Dopo il controllo il pusher ha aggredito i carabinieri nel tentativo di fuggire via. Bloccato dai militari, è stato arrestato e accompagnato nella camera di sicurezza del comando in attesa della direttissima.