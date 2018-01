La doppia vita del commesso spacciatore di Carate Brianza

Un commesso dai modi gentili e di aspetto distinto. In una parola: insospettabile.

In realtà, faceva lo spacciatore. La «doppia vita» del 39enne di Seregno è stata smascherata dai carabinieri di Seregno. L’8 gennaio alle 8.30 i militari l’hanno colto sul fatto di fronte a un noto bar nel pieno centro storico di Carate Brianza. Alle forze dell’ordine, lo spacciatore non ha saputo spiegare come mai avesse con sè 170 euro in banconote di piccolo taglio e soprattutto due dosi di cocaina in tasca.

Ad appesantire ancora di più la sua posizione è stata la perquisizione in casa. Dai cassetti, sono spuntati 41 grammi di cocaina, bilancini di precisione e sostanze da taglio. E’ stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.