Molestie e minacce di morte alla ex moglie: arrestato 47enne a Concorezzo

Molestie, chiamate, messaggi e minacce di morte. Dopo la fine del matrimonio aveva reso la vita dell'ex moglie un inferno, costringendo la donna a cambiare stile di vita e abitudini per evitare le pressioni dell'ex compagno che si era spinto addirittura a paventare la sua morte.

Al termine di un'indagine i carabinieri della compagnia di Monza giovedì hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un italiano di 47 anni, residente a Concorezzo. L'uomo, disoccupato e con precedenti specifici, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Monza. Le molestie, iniziate tre anni fa, erano proseguite per anni fino a che la donna, nel 2018, era stata costretta a rivoluzionare radicalmente la sua vita e le sue abitudini.

Il 47enne è stato arrestato e accompagnato in carcere a Monza.