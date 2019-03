Usura, estorsione e contrabbando di tabacchi: 67enne finisce in manette

Usura, estorsione e contrabbando di tabacchi in concorso. Questi i reati che hanno fatta scattare le manette per un uomo di 67 anni, M.M., albanese, residente a Carugo, che è stato arrestato dai carabinieri di Mariano Comense, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Monza.

L'uomo deve scontare una pena di sei anni e otto giorni di reclusione per i reati commessi tra Lissone, Besana Brianza e i comuni limitrofi tra l'agosto del 2009 e agosto 2013.

Gli uomini in divisa si sono presentati nella sua abitazione di Carugo e lo hanno arrestato: ora si trova in carcere a Como e ci resterà per un po'.