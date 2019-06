Fermati in auto senza documenti durante controllo: un arresto e una denuncia

Quando domenica 9 giugno i carabinieri di Desio li hanno fermati, i due automobilisti – di origine marocchina e ventisettenni – in viaggio su un fuoristrada in via Venezia a Nova Milanese, hanno mostrato segni di nervosismo.

E non mancava il motivo. Entrambi erano irregolari e senza documenti. Uno dei due, 27 anni, era gi stato espulso e allontanato dal territorio nazionale per alcune condanne. E’ stato arrestato.

Il compagno di viaggio invece è stato denunciato a piede libero. Per lui sono state avviate le procedure per l’espulsione.