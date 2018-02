Barman insospettabile in manette con due complici: nel box fiumi di droga e armi

Faceva il barman in uno dei locali più noti e alla moda, nel centro storico di Barlassina, a due passi dal Comune e dalla Parrocchiale. Ed era anche molto conosciuto, in particolare dai giovani. Pochissimi sapevano che aveva un altro “lavoro”.

Il giovane, di origini albanesi, ventenne, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e traffico di armi dalla polizia di Stato di Milano. In manette anche i suoi due complici, coetanei e connazionali. L’operazione è stata messa a segno dalla Squadra Mobile della Questura di Milano con il supporto della Mobile di Como dopo aver raggiunto, a bordo di due autovetture, un garage a Mariano Comense.

Dentro il box sono stati scoperti sette chili di cocaina, quattro chili e mezzo chili di eroina, due pistole mitragliatrici, una pistola semiautomatica, un revolver, caricatori per le pistole mitragliatrici e munizionamento per tutte le armi. Perquisita anche l’abitazione da cui le due auto erano uscite a staffetta: all'interno è stato sequestrato denaro contante per un totale di 8.400 euro.

Inoltre, nel portabagagli della costosa vettura guidata uno dei tre cittadini albanesi erano custoditi ulteriori cinque chili di cocaina e 550 grammi di eroina. Un totale di oltre 17 chili di droga.

Video | Come nascondevano la droga nell'auto