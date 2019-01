Guida strafatto e con oltre 300 euro di droga in tasca: arrestato dai carabinieri

Aveva in tasca oltre 300 euro tra marijuana e cocaina ed p stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella mattinata di lunedì 14 gennaio ad Arcore, nei guai un italiano di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine, e risultato positivo ai test antidroga.

Tutto è iniziato con un controllo stradale: i militari, infatti, avevano fermato l'auto del 29enne in via Casati ad Arcore. Durante il controllo è saltata fuori la droga: 10 grammi di marijuana, altri 8 di coca e contanti per 100 euro che secondo gli investigatori sarebbero di provenienza illecita. Non solo: addosso gli è stato trovato anche un bilancino di precisione.

La droga è stata sequestrata e per lui sono scattate le manette e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando di Monza fino al processo per direttissima. Non solo: è stato denunciato anche per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.