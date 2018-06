Ha l'auto carica di hashish ma passa con il rosso e viene fermato: arrestato

Ha bruciato un semaforo rosso davanti ai carabinieri, che lo hanno fermato all'istante. In auto, poi, nascondeva due panetti di hashish che avevano impregnato con il loro tipico odore l'abitacolo.

'Beccarlo', per i militari del Nucleo Radiomobile abituati a ben altri livelli di difficoltà, è stato un gioco da ragazzi. In manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio è finito un 62enne italiano. L'uomo, residente a Varedo, in Brianza, è stato fermato dai carabinieri mercoledì sera lungo via Francesco Cilea, zona Molino Dorino.

Aveva appena passato col rosso un semaforo in via Gallarate. Una volta davanti ai militari, ha cercato di giustificare l'odore nell'abitacolo asserendo di aver fumato dell'hashish. In tasca effettivamente aveva una piccola dosi. Dopo una veloce perquisizione, però, da sotto il suo sedile sono venuti fuori due panetti da 315 grammi ciascuno.