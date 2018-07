Mezzo di chilo di marijuana nascosta in casa: in manette bidello dell'università Cattolica

Un giovane di 32 anni, di Senago, impiegato come bidello presso l'università Cattolica di Milano, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti dai carabinieri.

Il giovane aveva con sé 460 grammi di marijuana. La droga si trovava nascosta nella sua abitazione, dove i militari hanno scoperto anche bilancini di precisione e altri strumenti per il confezionamento delle dosi.

Impiegato come collaboratore universitario e custode a Milano, il trentaduenne in realtà aveva anche un altro giro d'affari che non è sfuggito ai carabinieri della compagnia di Desio che hanno sequestrato quasi mezzo chilo di droga.

Ora si trova nel carcere di San Vittore a Milano.