In auto con 3.700 euro in contanti e la cocaina: arrestato un 24enne

Nascondeva la cocaina all’interno dell’alloggiamento della luce dell’abitacolo, credendo che lì nessuno avrebber trovato la droga. Invece quando i carabinieri della stazione di Brugherio hanno chiesto al giovane di esibire i documenti e hanno perquisito la vettura, non ci hanno messo molto ad accorgersi delle bustine che spuntavano dal vano.

Nei guai è finito un ragazzo di 24 anni di origine albanese con precedenti per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. I militari brianzoli lo hanno fermato di notte lungo viale Lombardia per un controllo. In auto, oltre ai cinque involucri contenenti 5 grammi di cocaina, il 24enne nascondeva anche una busta con un po’ di marijuana, 3.700 euro in contanti, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Il giovane ora si trova agli arresti domiciliari.