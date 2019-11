Brugherio, quasi un chilo di hashish in casa: arrestato 30enne

Prima il controllo in strada, in una delle zone note per essere "piazza di spaccio", ad Agrate Brianza. Poi la perquisizione in casa dove i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Vimercate hanno trovato otto panetti di hashish per un peso complessivo di 800 grammi.

Un uomo di trent'anni è così finito in manette giovedì mattina a Brugherio con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nell'appartamento di Brugherio i militari hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione. L'arresto è avvenuto all'interno dell'abitazione del trentenne e secondo quanto ricostuito dai carabinieri brianzoli tra le aree di spaccio dell'uomo c'era anche la zona di Agrate Brianza.