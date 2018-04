"Uso droga a fini terapeutici" ma non è vero: arrestato un ragazzo a Carnate

Detenzione di droga ai fini di spaccio. Con questa accusa nel fine settimana è stato arrestato a Carnate un ragazzo di ventisei anni.

Il giovane, incensurato e disoccupato, è stato fermato nella serata del 27 aprile dai carabinieri della stazione di Bernareggio per un controllo nei pressi della sua abitazione. Addosso al ragazzo i militari hanno rinvenuto 220 grammi di marijuana e 10 di hashish.

Per giustificare il possesso della sostanza stupefacente il ventiseienne ha dichiarato agli uomini in divisa di detenere la droga a fini terapeutici e di essere in possesso di una regolare autorizzazione. I controlli sono poi proseguiti nell'appartamento del ventiseienne dove il documento è stato attentamente letto dai carabinieri che hanno appurato che la droga detenuta non era della stessa tipologia di quella autorizzata da prescrizione medica e soprattutto che il quantitativo non era riconducibile all'uso personale.

Per questo motivo il ragazzo è finito in manette con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Dopo il fermo e la convalida dell'arresto, il ventiseienne è stato rimesso in libertà.