Cornate d'Adda, dall'auto spuntano 600 euro e la droga: arrestato 23enne

Oltre seicento euro in contanti e dieci buste con 200 grammi di droga in macchina. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vimercate, durante un controllo, hanno fermato un ragazzo di 23 anni al volante della sua auto. All'interno del veicolo sono state trovate dieci buste in cellophane contenenti complessivamente 200 grammi di marijuana e 615 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’illecita attività di spaccio.

La perquisizione poi è continuata a casa dove sono stati trovati due bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato così arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari. In seguito al processo per direttissima che si è tenuto venerdì mattina in videoconferenza l’arresto è stato convalidato e per il giovane è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana presso la caserma dell’Arma di Bellusco.