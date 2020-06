Vendono droga a un minorenne: due 20enni arrestati in piazza dai carabinieri

Tre giovani seduti in piazza, a Busnago, hanno attirato l'attenzione dei carabinieri della stazione di Bellusco, impegnati in un controllo anti-assembramento per il rispetto delle normative di prevenzione legate all'epidemia Covid-19. Mentre erano seduti vicini, i giovanissimi si sono passati un involucro di cellophane, nella centralissima piazza Roma. Ed è scattato il controllo.

Secondo quanto accertato dai militari brianzoli, due ragazzi di vent'anni, entrambi italiani, hanno ceduto una dose di marijuana a un 17enne. Il minore è stato segnalato alla prefettura in quanto assuntore di droga mentre a casa dei due pusher sono stati trovati altri 50 grammi circa di marijuana suddivisa in 47 dosi e dell'hashish insieme a bilancini di precisione. Per i due ragazzi è scattato l'arresto e in seguito alla direttissima il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.