Dal Vimercatese a Otranto con ecstasy e ketamina: arrestato 26enne

Ecstasy, hashish e ketamina. Un piccolo "bazar" di droga quello che i carabinieri di Otranto hanno trovato a casa di un ragazzo di 26 anni di Vaprio d'Adda. Il giovane, residente nel comune milanese alle porte della Brianza, ma domiciliato da qualche tempo a Lecce, è stato pizzicato con la droga nel pomeriggio di lunedì a Otranto, in Puglia, dai carabinieri durante un controllo in zona mercato.

Gli accertamenti posi sono proseguiti nell'abitazione del ragazzo dove i militari dell'Arma hanno sequestrato 28 pasticche di ecstasy (MDMA), una barretta di hashish del peso di 61 grammi, tre involucri contenenti ketamina e un bilancino elettronico. Sequestrati anche 850 euro probabile provento dell'attività di spaccio. Per il 26enne sono scattate le manette in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.