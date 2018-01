Evade dai domiciliari, 38enne sorpreso in strada dai carabinieri e arrestato

E' uscito dalla sua abitazione ed è sceso in strada nonostante gli arresti domiciliari ai quali era stato condannato gli imponessero di non abbandonare il suo appartamento. Un cittadino egiziano di 38 anni, H.M., è stato arrestato nella giornata di martedì a Monza dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile per evasione.

I militari lo hanno sorpreso intorno alle sedici in via Nazario Sauro, a passeggio. La camminata è costata l'arresto al 38enne che è stato subito riconosciuto e fermato dagli uomini dell'Arma. Dopo il processo per direttissima è stato riaccompagnato in casa a scontare gli arresti domiciliari ai quali era stato sottoposto in precedenza per reati contro il patrimonio.