Esce di casa per andare a fare un giro in auto ed evade dai domiciliari: al ritorno trova i carabinieri fuori dalla porta

Si sono presentati a casa di un 42enne agli arresti domiciliari nel centro storico di Lissone ma non lo hanno trovato in casa. Così – giovedì sera – i carabinieri della compagnia di Desio lo hanno aspettato, fermandosi non lontano dall’abitazione.

Alcune ore dopo, l’uomo alla fine ha fatto ritorno proprio nell’abitazione da cui non avrebbe dovuto allontanarsi. Quando è giunto nel suo appartamento, ha trovato i militari ad aspettarlo. Ed è scattato l’arresto per evasione.