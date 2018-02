Evade dai domiciliari, sorpreso in strada e arrestato dai carabinieri

Ha visto i carabinieri e ha iniziato a correre. Il giovane, un marocchino di 21 anni, domiciliato a Pessano con Bornago infatti sapeva bene che non avrebbe potuto trovarsi in strada perchè agli arresti domiciliari.

Il 22enne nella serata di mercoledì è evaso dalla propria abitazione ha incrociato sul suo cammino i carabinieri della compagnia di Vimercate che lo hanno inseguito e arrestato. Il ragazzo ha tentato la fuga in via Piave, a Pessano con Bornago, ma non è riuscito ad allontanarsi.

Raggiunto a piedi dai militari, è stato arrestato.