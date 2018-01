Cinquantenne evade dagli arresti domiciliari: arrestato a Usmate Velate

E' uscito di casa, abbandonando le quattro mura del suo appartamento di Usmate Velate dove avrebbe dovuto scontare gli arresti domiciliari. Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Monza in strada nel pomeriggio di mercoledi'.

Il 52enne, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, ha abbandonato la sua abitazione senza autorizzazione ed è stato sorpreso in via Medaglie d'Oro dai militari che lo hanno riconosciuto e fermato mentre si concedeva una passeggiata. Per il 52enne è scattato l'arresto ed è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa di udienza.