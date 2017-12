Esce di casa per una passeggiata ed evade dai domiciliari, 25enne arrestato a Monza

E' uscito di casa per fare una passeggiata e ha lasciato le quattro mura dove era stato condannato a scontare gli arresti domiciliari per reati connessi allo spaccio di droga. Sul suo cammino, dopo aver percorso pochi passi, il giovane, un 25enne marocchino residente a Monza, in via Baradello, ha incrociato i carabinieri.

I militari del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza lo hanno riconosciuto e identificato. Per il ragazzo sono cosi' scattate le manette per evasione in quanto è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, violando gli obblighi previsti dal regime di arresti domiciliari.

In attesa del processo per direttissima il 25enne è stato arrestato e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.