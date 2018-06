Pregiudicato accompagnato alla frontiera rientra illegalmente in Italia: arrestato 42enne

Era stato espulso e accompagnato alla frontiera, ma era rientrato illegalmente in Italia e per lui sono sono scattate le manette. È successo a Cinisello Balsamo nella serata di martedì 26 giugno, nei guai un cittadino marocchino di 42 anni, senza fissa dimora.

Il 42enne, come riferito dai carabinieri della compagnia di Sesto, è stato sorpreso dai militari nel parcheggio dell'ospedale Bassini mentre si aggirava con fare sospetto. Durante il controllo dei documenti è emerso il suo passato e per lui sono scattate le manette, è stato dichiarato in stato di arresto. Nella giornata di mercoledì è stato affidato all'ufficio immigrazione della questura per la sua successiva espulsione.