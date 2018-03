Ladri bloccati a bordo di un'auto: avevano appena derubato una donna al centro commerciale

Un'auto sospetta intercettata e due ladri in manette. I carabinieri di Brugherio nella giornata di giovedì hanno arrestato una coppia di stranieri, un cinquantottenne boliviano e una donna cinquantenne cilena residente a Pioltello, che aveva appena messo a segno un furto ai danni di una signora al centro commerciale Carosello di Carugate.

I due sono stati fermati in via Aldo Moro dai militari che avevano notato la Toyota Yaris che nei giorni scorsi era stata più volte segnalata come veicolo in uso a una coppia di malviventi. A bordo del mezzo c'erano i due ladri che avevano alle spalle anche diversi precedent per furti.

Nel veicolo, perquisito dai carabinieri, sono stati rinvenuti un paio di occhiali da sole e un portafogli, rubati poco prima a una ignara cliente in uno shopping center. I due ladri sono finiti in manette.