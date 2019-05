Fanno la spesa senza pagare e scappano, i carabinieri li aspettano sotto casa: arrestati

Hanno tentato di uscire dal supermercato Eurospin di via XXV Aprile, a Limbiate, senza pagare la spesa. E all’addetto alla sicurezza che ha cercato di fermarli, hanno risposto aggredendolo a spintoni.

Un uomo e una donna – 37 anni lei e 30 lui – sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Desio per rapina aggravata martedì 7 maggio. Nel tardo pomeriggio i due sono entrati nel discount e, dopo aver rubato diversi generi alimentari, e aver aggredito la guardia, sono fuggiti a bordo di una Mercedes Classe A.

L’addetto alla sicurezza del centro commerciale e alcuni clienti sono riusciti ad annotare il numero di targa ed è bastato questo ai carabinieri per rintracciare i malviventi. Così, quando i due ladri sono arrivati a casa, in via XX Settembre, hanno trovato ad aspettarli i carabinieri. La coppia ha tentato di fuggire, ma il conducente ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere con l’auto contro un’altra vettura in sosta.