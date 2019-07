Rintracciato e arrestato il ladro evaso dalla cella della Questura dopo il furto

Si nascondeva in un appartamento milanese dopo essere riuscito a evadere dalla camera di sicurezza della Questura di Monza, dopo esserci finito per aver svaligiato, insieme a un complice "fantasma", un appartamento in via Debussy.

Dopo l'arresto il giovane, albanese, 26 anni, grazie alle sue abilità atletiche era riuscito a uscire dalla cella grazie alla sua particolare struttura: le sbarre infatti non arriverebbero fino al soffitto ma lascerebbero un piccolissimo spazio in cui il ragazzo è riuscito a infilarsi in un momento in cui non era sorvegliato a vista dagli agenti. Una volta fuori, aprendo una finestra sarebbe riuscito a uscire all'esterrno, dileguandosi nel nulla.

Le indagini della Squadra Mobile monzese hanno messo fine alla sua "libertà" poco dopo: lunedì mattina infatti il giovane ladro evaso è stato rintracciato in un appartamento in provincia di Milano. I poliziotti monzesi hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato furto e il 26enne è stato arrestato in flagranza di reato anche per evasione.