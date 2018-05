Ladro in azione nella notte a bordo delle auto in via Mosè Bianchi: arrestato 31enne

Un ladro in azione a bordo delle auto parcheggiate è stato arrestato nella notte a Monza dagli agenti della polizia di Stato.

Il topo d'auto, un ragazzo italiano di 31 anni, residente nel capoluogo brianzolo, è stato sorpreso dai poliziotti in possesso di alcuni oggetti e monetine rubati poco prima da alcune vetture in sosta in via Mosè Bianchi.

Il personale della Squadra Volante è intervenuto nella zona intorno alla una in seguito ad alcune segnalazioni ricevute da diversi cittadini che avevano visto un uomo intento a rubare nell'abitacolo di alcuni veicoli in sosta nel tratto.

Il 31enne, fermato dalla polizia, è stato trovato in possesso di alcuni profumi, tre occhiali da sole e dieci euro in monetine di vario taglio. Il ladro è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione poichè è stato trovato in possesso di una bici della Società "Bike Sharing OFO" di Milano, con il sistema di sicurezza sbloccato.