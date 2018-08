Cerca di scappare dal negozio di elettronica con la cassa da 300 euro e picchia i vigilantes: preso

E’ entrato in un noto megastore di articoli elettronici e hi-fi sulla Monza-Saronno, all’altezza di Limbiate. Si è impossessato di un altoparlante bluetooth, con un valore di 300 euro, nascondendolo sotto i vestiti. Ed è uscito dall’ingresso senza acquisti. E ai vigilantes che gli chiedevano spiegazioni, ha risposto con calci e pugni.

Il 40enne è stato inseguito dai carabinieri di Desio. Dopo una breve colluttazione, l’uomo si è arreso. Trasferito in caserma, è stato arrestato per tentato furto. La refurtiva è stata recuperata. Lievi ferite, medicate al pronto soccorso, per le guardie della sicurezza.