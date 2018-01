La polizia si apposta fuori da una ditta e sorprende un ladro di rame

Quando la notte scorsa X.B., 31 anni, albanese, si è presentato fuori dalla ditta Garbagnati Spa a Monza dove aveva con tutta probabilità intenzione di mettere a segno un furto di rame, ad attenderlo ha trovato i poliziotti che stavano aspettando proprio lui.

Il personale della Squadra Investigativa del commissariato di Monza infatti si trovava in via Monte Grappa per un servizio di appostamento in seguito ai numerosi furti di rame avvenuti nella ditta dallo scorso ottobre. In pochi mesi infatti sono stati trafugati dall'azienda oltre due chilometri di rame per un danno complessivo pari a centinaia di migliaia di euro.

I poliziotti hanno bloccato il 31enne, residente a Esine e in possesso di un permesso di soggiorno scaduto. Il ragazzo, che risulta avere precedenti specifici, è stato arrestato.