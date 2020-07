Si accorge di un ladro in casa di notte e lo blocca in giardino: arrestato 30enne monzese

Si è accorto che in casa, di notte, era entrato qualcuno per rubare e ha subito allertato i carabinieri, riuscendo a bloccare e far arrestare il ladro. E' successo la notte scorsa a Vedano al Lambro dove in un'abitazione nei pressi dell'ospedale un uomo ha chiesto l'intervento dei militari.

Il proprietario si è accorto della presenza dell'intruso e ha così dato l'allarme: per evitare che il ladro riuscisse a scappare però lo ha rincorso, impedendogli di allontanarsi. Una volta raggiunto in giardino, lo ha bloccato fino all'arrivo dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Monza che lo hanno arrestato. In manette, per tentato furto, in flagranza di reato, è finito un uomo di trent'anni, di Monza.