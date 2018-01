Ruba abiti da Zara e aggredisce con calci e pugni la vigilanza: ladro arrestato

Ha rubato abiti dal negozio "Zara" in corso Italia a Monza e poi, per riuscire a scappare via indisturbato con il bottino, ha aggredito gli addetti alla vigilanza.

E' successo a Monza nel pomeriggio di giovedi' quando nel punto vendita sono intervenuti i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Monza.

Il giovane ladro, un 23enne originario del Senegal, senza fissa dimora, per fuggire ha scagliato calci e pugni agli addetti alla sorveglianza. Poco dopo è stato bloccato e fermato dai militari monzesi che lo hanno arrestato in flagranza di reato.

La merce trafugata è stata restituita al punto vendita mentre per il giovane ladro sono scattate le manette.