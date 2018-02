Si presenta dai carabinieri per denunciare la moglie ma viene arrestato: in carcere 44enne

Si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Limbiate per denunciare la moglie che – a suo dire – lo maltrattava ma è stato arrestato.

La disavventura è capitata a un uomo di 44 anni, di Limbiate, già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno pensato di fare una perquisizione nella sua abitazione e qui hanno scoperto che l’uomo spacciava droga.

In casa, nascondeva 145 grammi di marijuana, già pronta all’uso, chiusa in un sacchetto. Nell’abitazione era presente anche un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi.

Inoltre, il 44nne, in cantina, conservava la targa di una vecchia auto, di cui aveva denunciato il furto. Il limbiatese è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e denunciato per simulazione di furto d’auto.