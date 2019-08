E’ ai domiciliari ma esce per andare al bar o dagli amici, arrestato

Un 32enne di Cuneo, domiciliato a Lissone, è tornato in carcere. Il giudice del Tribunale di Monza gli ha revocato il permesso di prova ai servizi sociali e i carabinieri domenica sera si sono presentati alla sua porta.

Più volte, il giovane era stato sorpreso in un bar oppure fuori casa dopo le 23: l’orario in cui era tenuto a essere nella propria abitazione. Altre volte è stato trovato in compagnia di altri soggetti pregiudicati. Infine, il Sert, il servizio di cura della dipendenza dalle droghe, ha scoperto che il 32enne aveva ripreso a fare uso di stupefacenti.

In passato l’uomo aveva commesso reati contro il patrimonio e di spaccio di droga. Ora si trova nel carcere di Monza.