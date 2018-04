Atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, la polizia interviene a Monza e Vimercate

Atti persecutori, stalking e maltrattamenti in famiglia. Negli ultimi giorni i poliziotti del commissariato di Monza sono stati impegnati a notificare a un uomo, domiciliato a Vimercate, un divieto di avvicinamento e ad arrestare un 22enne responsabile di maltrattamenti ai danni dei familiari.

Nel primo caso, gli agenti hanno notificato a C.P, 33 anni, italiano, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai parenti vittime di atti persecutori, residenti in provincia. Oltre al divieto di avvicinamento, l'uomo, che da oltre un anno, dal giugno 2017, si sarebbe reso responsabile del reato di stalking, non potrà in alcun modo domunicare con i familiari.

Nella giornata successiva invece gli agenti sono intervenuti a Monza dove è stata data esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti M.S.A, 23 anni, responsabile di continui e ininterrotti maltrattamenti nei confronti dei familiari.

Il giovane, italiano, è stato accompagnato in carcere.