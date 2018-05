In auto con mezzo chilo di marijuana, 22enne sorpreso in Brianza con la droga e arrestato

Mezzo chilo di marijuana in auto e bilancini di precisione nascosti in casa per confezionare le dosi di droga da spacciare. Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato a Usmate Velate nella serata di sabato dai carabinieri della compagnia di Monza.

I militari hanno fermato la vettura su cui viaggiava il ragazzo, originario della provincia di Lecco, durante un normale controllo. Dal veicolo però sono spuntati cinquecentoventi grammi di marijuana e per il giovane è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

La droga era suddivisa in tre confezioni ma a casa del 22enne dove sono proseguiti i controlli sono stati trovati anche diversi bilancini di precisione.