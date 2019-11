Nova Milanese, vede i carabinieri e cambia direzione: in tasca dosi di marijuana

Camminava per strada e, quando ha visto i carabinieri, ha cercato di cambiare direzione. L'atteggiamento sospetto del giovane, R.M., 21 anni, non è passato inosservato agli uomini dell'Arma della stazione di Nova Milanese che mercoledì pomeriggio intorno alle 15 hanno fermato il ragazzo per un controllo in via XX Settembre.

In tasca nascondeva due involucri con della marijuana contenuti in un sacchetto di plastica, in un'altra busta invece custodiva altre nove dosi della stessa sostanza, pronte da spacciare. I controlli sono poi proseguiti nell'abitazione del ragazzo nel comune brianzolo. Qui i carabinieri hanno trovato il materiale per confezionare le dosi con coltelli per tagliare la sostanza, bilancini di precisione e carta per il confezionamento insieme ad altra droga, venti grammi in tutto, e poco più di cento euro in contanti.

Per il pusher, incensurato, è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.