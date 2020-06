Muggiò, i carabinieri lo aspettano sotto casa e lo arrestano: 31enne evade dai domiciliari

Era agli arresti domiciliari, ma non era in casa. Così i carabinieri della compagnia di Desio lo hanno atteso per ore, sotto la sua abitazione di Muggiò. Solo all’alba di domenica il 31enne è rientrato.

Appena è sceso dalla sua auto, i militari lo hanno fermato e arrestato. Il giovane ha tentato di giustificare la sua assenza, ma le spiegazioni non hanno convinto gli uomini dell’Arma. Manette e processo per direttissima con arresto per evasione dai domiciliari.