Cammina seminudo in strada, 36enne arrestato a Giussano: era già stato espulso

Un uomo di 36 anni, di origini marocchine, è stato arrestato nellla giornata di sabato 11 luglio a Giussano, dai carabinieri della compagnia di Seregno. I militari dell'Arma sono intervenuti in via Viganò, intorno alle 10.30, dove l'uomo era intento a camminare seminudo in strada, con indosso solamente le mutande.

Il 36enne, in Italia senza fissa dimora e con predecedenti per reati connessi alla droga, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e in materia di immigrazione, è stato fermato e identificato durante un controllo.

Gli accertamenti hanno consentito ai militari di appurare che il 36enne fosse già destinatario di un divieto di ritorno sul territorio dello Stato dopo un'espulsione avvenuta lo scorso 3 luglio. L'uomo non avrebbe potuto fare reingresso in Italia fino al luglio del 2024. Per il 36enne è quindi scattato l'arresto per violazione delle norme in materia di immigrazione.