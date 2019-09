Droga ordinata al telefono e consegnata dal pony dello stupefacente: arrestato

Era il pony express della droga ed erano tanti i clienti ormai abituati a prenotare la loro dose al telefono. Uno squillo e lui arrivava in scooter con la “roba”. Fino a ieri. Quando i carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato il 45enne, di Cesano Maderno, già noto, per detenzione e spaccio in via Turati, a Cesano Maderno.

Nella sua abitazione, i militari hanno scoperto oltre a bilancini di precisione, 45 grammi di hashish e 10 di marijuana anche 180 euro nascosti in una credenza e, nel cellulare, i nomi e le ordinazioni, inequivocabili, di centinaia di clienti.