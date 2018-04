Ruba il cellulare a un ragazzo in stazione, ladro riconosciuto e arrestato poco dopo

Ha rubato il telefonino a un ragazzo in stazione, aggredendolo e, poco dopo, è stato identificato e arrestato dai carabinieri di Monza in stazione.

Il furto è avvenuto nella serata di sabato quando la vittima, un giovane di 19 anni, è stata rapinata del suo smartphone da uno sconosciuto che lo ha avvicinato e aggredito nei pressi dello scalo ferroviario. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato alcune ricerche e individuato in poco tempo l'autore del furto.

Si tratta di K.M., 24 anni, cittadino senagalese, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti specifici. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato per rapina.