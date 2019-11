Briosco, botte fuori da un locale per rubare lo smartphone: fermato rapinatore ubriaco

Ubriaco, nella notte tra giovedì e venerdì ha rapinato un 24enne, all'uscita da un locale notturno a Briosco. Dopo averlo colpito con uno schiaffo, gli ha portato via lo smartphone di ultima generazione da 1500 euro. Ma i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Seregno, sono riusciti a identificarlo e arrestarlo.

Il rapinatore, 29 anni, di Seregno, era già stato fermato più volte alla guida in stato di ebbrezza. Dopo aver raccolto la denuncia della vittima, grazie ad alcune testimonianze e alle immagini di una telecamera di sorveglianza posizionata nella zona, i militari sono riusciti a mettersi sulle tracce del 29enne e lo hanno trovato in via Paradiso a Seregno. L’uomo era ubriaco: il cellulare è stato recuperato e il rapinatore è stato portato in carcere: dovrà rispondere di rapina e lesioni personali.