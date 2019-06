Arrestato il rapinatore con pistola e sciarpa, 48enne "incastrato" dagli abiti usati per i colpi

La sciarpa per nascondere il volto e non farsi identificare e la pistola in pugno. Un rapinatore di 48 anni, residente a Trezzo sull'Adda, è stato arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere dai carabinieri del comando provinciale di Milano.

A incastrare l'uomo, ritenuto il presunto autore di due rapine ai danni di farmacie in Martesana, è stata proprio la sciarpa che il 48enne aveva indossato per camuffarsi. L'indumento, insieme agli abiti utilizzati per i colpi, sono stati rinvenuti nella sua abitazione perquisita dai militari.

Le rapine con la pistola

I colpi, commessi a Trezzano Rosa e Masate, sono avvenuti tra marzo e aprile 2019. L'uomo, incensurato, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha colpito prima a Trezzo Rosa. Pistola in pugno, è entrato nella farmcia del comune milanese e si è fatto consegnare l'incasso, terrorizzando i dipendenti per poi fuggire via cinquecento euro in contanti. Stesso modus operandi anche per il colpo a Masate dove, con il volto travisato dalla sciarpa, il 48enne è entrato nell'esercizio commerciale e ha preteso la consegna del denaro.

Incastrato "dalla sciarpa"

Le indagini, avviate dagli uomini dell'Arma, hanno permesso di identificare il presunto responsabile che è stato arrestato ed è finito agli arresti domiciliari. Nella sua abitazione di Trezzo sull'Adda è stato rinvenuto anche un revolver con 47 munizioni - probabilmente l'arma impugnata durante le rapine - insieme ai vestiti indossati durante i colpi che hanno permesso di identificare l'autore.