Limbiate, arrestato un 32enne per una rapina in Perù di 14 anni fa

Un cittadino peruviano di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri di Desio in seguito a un mandato di cattura internazionale dell’Interpol. Nel 2006 l’uomo aveva messo a segno una rapina in Perù. Con altre cinque persone aveva sottratto denaro e documenti a un uomo.

Dopo quattordici anni, grazie a un avviso di ricerca diramato dall’Interpol, l’uomo è stato rintracciato a Limbiate.

Il 32enne viveva da anni nella cittadina brianzola e proprio qui i militari della compagnia di Desio lo hanno arrestato e lo hanno trasferito a Milano per le pratiche di estradizione. In Italia l’uomo non risulta avere precedenti.