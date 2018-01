Latitante da otto mesi, arrestato a Meda 56enne di origine serba

Nel maggio scorso era evaso dagli arresti domiciliari, dove avrebbe dovuto scontare cinque anni e dodici giorni per reati contro il patrimonio.

Ora i carabinieri di Seregno lo hanno rintracciato e il 56enne, origini serbe ma residente a Torino, è stato condotto in carcere a Monza. L’uomo si trovava in auto e stava viaggiando in una via del centro di Meda.

I militari lo hanno fermato per un normale controllo. Solo quando hanno visto i documenti, hanno capito che si trattava di una persona che stavano ricercando da molto tempo.