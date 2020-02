Passeggia in centro ma doveva essere in carcere: 37enne arrestato

Passeggiava in centro, a Pozzuolo Martesana, ma su di lui gravava un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Firenze.

Così, nel corso di un normale controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Cassano d’Adda a Pozzuolo Martesana, un cittadino albanese di 37 anni è finito in manette.

L’uomo, con precedenti alle spalle, è stato notato dai militari e fermato mentre passeggiava da solo nel centro cittadino. Dai documenti è emerso che il 37enne era ricercato per un provvedimento di carcerazione con due anni e quattro mesi di reclusione da scontare per il reato di “spaccio di sostanze stupefacenti” commesso nel 2009 nella provincia di Firenze. Il 37enne è stato accompagnato in carcere, a San Vittore.